Per chi vuole ritrovare il fascino incontaminato della montagna (Di sabato 12 febbraio 2022) "Italia K2. Riprese di Mario Fantin": le immagini del documentario guarda le foto ITALIA K2: RIPRESE DI MARIO FANTINGenere: Documentario sportivo-antropologicoA cura di Andrea Meneghelli. Con Achille Compagnoni, Lino Lacedelli, Ardito Desio, Sergio Viotto, Walter Bonatti, Erich Abram, Pino Gallotti Più che un’opera “ritrovata” è una vera e propria rinascita, quella di un film che così era esistito solo nella testa del suo autore. Quella di Mario Fantin, documentarista specializzato in riprese alpine che nel 1953 venne coinvolto nella spedizione italiana in Pakistan, alla conquista del K2. L’Italia voleva ... Leggi su iodonna (Di sabato 12 febbraio 2022) "Italia K2. Riprese di Mario Fantin": le immagini del documentario guarda le foto ITALIA K2: RIPRESE DI MARIO FANTINGenere: Documentario sportivo-antropologicoA cura di Andrea Meneghelli. Con Achille Compagnoni, Lino Lacedelli, Ardito Desio, Sergio Viotto, Walter Bonatti, Erich Abram, Pino Gallotti Più che un’opera “ritrovata” è una vera e propria rinascita, quella di un film che così era esistito solo nella testa del suo autore. Quella di Mario Fantin, documentarista specializzato in riprese alpine che nel 1953 venne coinvolto nella spedizione italiana in Pakistan, alla conquista del K2. L’Italia voleva ...

Advertising

CottarelliCPI : Continua a calare il numero dei contagi. Ricordate chi voleva ritardare la riapertura delle scuole dopo Natale sost… - lorepregliasco : Oggi primo giorno senza mascherina all'aperto. Un momento epico per chi porta gli occhiali - matteosalvinimi : Udine, qualche imbecille si è divertito ad abbattere il palo con l'indicazione del piazzale dedicato a Norma Cosset… - AntonioBeduino : RT @ScempioDelMondo: Le guerre vengono scatenate per INDEBITARE. Fino a quando non saprete chi ha prestato che cosa A CHI, non potrete mai… - CapitaniClaudi1 : RT @Voroklimef: @borghi_claudio Io sono schifato da chi si schifa di queste cose. Siamo ridotti così perché ognuno pensa al suo di orticell… -

Ultime Notizie dalla rete : Per chi La filosofia del mare è per tutti ma di nessuno Ultima considerazione aneddotica, ma Casati, che è un velista e un navigatore esperto, sa meglio di noi quanto l'aneddotica, il racconto, il confronto, sia fondamentale per chi va per mare, è quella ...

"Il pensiero leghista" da Bossi a Salvini Si tratta di inquadrare la lotta per l'autonomia regionale in un tessuto che non rinnega l'unità ... il cui nemico non è il padrone, ma proprio chi arriva da lontano accettando una scarsa remunerazione ...

Un farmaco per chi ha bisogno, torna la giornata della raccolta LA NAZIONE Theo docet: chi vuole restare, resta. Bennacer e Leao i prossimi rinnovi ... per il portoghese ci si sta avvicinando a grandi passi ad una stretta di mano con l'agente Jorge Mendes per un ritocco annuale fino a 5 milioni di euro circa. Perché, chi vuole restare al Milan, ...

Superbonus, Draghi pizzica Conte. La truffa più grande che si ricordi escogitata da chi gridava onestà Il giudizio di Mario Draghi è stato tombale: “Per inciso, alcuni di quelli che più tuonano oggi su super bonus, sulla necessità che queste frodi non contano, che bisogna andare avanti lo stesso, che l ...

Ultima considerazione aneddotica, ma Casati, che è un velista e un navigatore esperto, sa meglio di noi quanto l'aneddotica, il racconto, il confronto, sia fondamentalevamare, è quella ...Si tratta di inquadrare la lottal'autonomia regionale in un tessuto che non rinnega l'unità ... il cui nemico non è il padrone, ma proprioarriva da lontano accettando una scarsa remunerazione ...... per il portoghese ci si sta avvicinando a grandi passi ad una stretta di mano con l'agente Jorge Mendes per un ritocco annuale fino a 5 milioni di euro circa. Perché, chi vuole restare al Milan, ...Il giudizio di Mario Draghi è stato tombale: “Per inciso, alcuni di quelli che più tuonano oggi su super bonus, sulla necessità che queste frodi non contano, che bisogna andare avanti lo stesso, che l ...