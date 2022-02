Pechino 2022, rhythm dance pattinaggio artistico in tv oggi: orario e diretta streaming (Di sabato 12 febbraio 2022) Tutto pronto per la rhythm dance di pattinaggio artistico alle Olimpiadi invernali di Pechino 2022. Dopo la competizione a squadre, Charlene Guignard e Marco Fabbri tornano sul ghiaccio del Capital Indoor Stadium per iniziare la gara riservata alle coppie di danza. La coppia azzurra proverà subito a confermarsi tra le migliori al mondo, per poi sperare di migliorarsi anche nel programma libero. L’appuntamento è per le ore 12.00 italiane di sabato 12 febbraio. Di seguito, le informazioni per seguire la gara in diretta tv e streaming. SEGUI IL LIVE DELLA GARA Pechino 2022: IL PROGRAMMA COMPLETO, GIORNO PER GIORNO IL MEDAGLIERE AGGIORNATO Pechino 2022: LE SPERANZE DI MEDAGLIA ... Leggi su sportface (Di sabato 12 febbraio 2022) Tutto pronto per ladialle Olimpiadi invernali di. Dopo la competizione a squadre, Charlene Guignard e Marco Fabbri tornano sul ghiaccio del Capital Indoor Stadium per iniziare la gara riservata alle coppie di danza. La coppia azzurra proverà subito a confermarsi tra le migliori al mondo, per poi sperare di migliorarsi anche nel programma libero. L’appuntamento è per le ore 12.00 italiane di sabato 12 febbraio. Di seguito, le informazioni per seguire la gara intv e. SEGUI IL LIVE DELLA GARA: IL PROGRAMMA COMPLETO, GIORNO PER GIORNO IL MEDAGLIERE AGGIORNATO: LE SPERANZE DI MEDAGLIA ...

