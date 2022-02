Pechino 2022 | Malagò | “Superata Pyeongchang | obiettivo raggiunto grazie allo snowboard”

(Di sabato 12 febbraio 2022) “Il primo: abbiamo superato il numero di medaglie vinte a. Lo abbiamo fattoad una disciplina come lodove siamo diventati una potenza mondiale“. Lo ha detto Giovanni, presidente del Coni, presente sugli spalti a seguire la team mixed dicross, dove Omar Visintin e Michela Moioli hanno vinto la medaglia d’argento. “Questa medaglia di oggi rappresenta per la nostra portabandiera Michela una straordinaria rivincita dopo la gara individuale dell’altro giorno e per Omar una meravigliosa conferma delle sue grandi capacità. Complimenti anche a Caterina e Lorenzo che hanno lottato fino all’ultimo e comunque ci hanno consentito di essere l’unica nazione a qualificare in finale due team. Mancano ancora otto ...

Advertising

Eurosport_IT : 2016: Un colpo di sonno alla guida, un incidente quasi fatale e un coma di 3 giorni. Infinite fratture, di cui 30 s… - Fisiofficial : FAVOLOSA WIERER! E’ BRONZO NELLA SPRINT FEMMINILE A PECHINO 2022 ??????#Wearefisi Link--> - Eurosport_IT : 10 dicembre 2021: Visintin cade a Montafon, portato via in elicottero con frattura al gomito e trauma cranico ?? 10… - RaiSport : #Pechino2022 - Michela #Moioli, un argento che ha il sapore della rivincita. 'Prima della gara ero nervosa. Omar mi… - Gazzetta_it : Goggia: “Orgogliosa si essere qui. Ora devo costruire la discesa” #Pechino2022 -

Ultime Notizie dalla rete : Pechino 2022

Ecco qui il video della Big Final della gara a squadre miste di snowboardcross valevole per le Olimpiadi Invernali diDi seguito il VIDEO della prova in discesa di Sofia Goggia alle Olimpiadi Invernali diMichela Moioli e Omar Visintin sono medaglia d'argento nello snowboard cross ai Giochi olimpici invernali di Pechino. La coppia azzurra, all'undicesima medaglia per l'Italia alle Olimpiadi in Cina, al ...Si è andato a concludere il percorso di avvicinamento del monobob verso la gara vera e propria dei Giochi Olimpici invernali di Pechino 2022. Il bob femminile in singolo, all’esordio assoluto sotto i ...