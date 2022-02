Pechino 2022: Goggia, 'sono molto contenta, ho tanta voglia di gareggiare' (Di sabato 12 febbraio 2022) Pechino, 12 feb. - (Adnkronos) - “Non ho fatto il supergigante per i pochi giorni sugli sci dopo la caduta di Cortina ma soprattutto perché è un'incognita, non puoi costruirlo come la discesa libera. Chiaramente non sono al top, anzi, sono in una forma scarsa. Avevamo deciso due giorni prima che non avremmo partecipato, per evitare di avere troppe pressioni, con curve trabocchetto sulla mia gamba sinistra, che tiene se faccio le cose giuste ma non è così pronta e reattiva. Ho fatto una progressione incredibile ma ci vogliono i giusti tempi. Ne ho fatte di gare con i dolori, a dir la verità non ne ho adesso, ma la voglia di correre e fare le cose bene, fare una discesa olimpica che per me è la cosa più bella che possa esistere è tanta. Ci eravamo prefissati di fare una prova con molta calma e son ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 12 febbraio 2022), 12 feb. - (Adnkronos) - “Non ho fatto il supergigante per i pochi giorni sugli sci dopo la caduta di Cortina ma soprattutto perché è un'incognita, non puoi costruirlo come la discesa libera. Chiaramente nonal top, anzi,in una forma scarsa. Avevamo deciso due giorni prima che non avremmo partecipato, per evitare di avere troppe pressioni, con curve trabocchetto sulla mia gamba sinistra, che tiene se faccio le cose giuste ma non è così pronta e reattiva. Ho fatto una progressione incredibile ma ci vogliono i giusti tempi. Ne ho fatte di gare con i dolori, a dir la verità non ne ho adesso, ma ladi correre e fare le cose bene, fare una discesa olimpica che per me è la cosa più bella che possa esistere è. Ci eravamo prefissati di fare una prova con molta calma e son ...

Advertising

Eurosport_IT : 2016: Un colpo di sonno alla guida, un incidente quasi fatale e un coma di 3 giorni. Infinite fratture, di cui 30 s… - Fisiofficial : FAVOLOSA WIERER! E’ BRONZO NELLA SPRINT FEMMINILE A PECHINO 2022 ??????#Wearefisi Link--> - Eurosport_IT : 10 dicembre 2021: Visintin cade a Montafon, portato via in elicottero con frattura al gomito e trauma cranico ?? 10… - MimmoSiena1 : Pechino 2022 Super Argento Dallo Snowboard a Squadre Per L’Italia Con Moioli-Visintin-Mimmo Siena- - OA_Sport : #Hockey ghiaccio femminile, Pechino 2022: la Svizzera piega la Russia e vola in semifinale! #IceHockey #Beijing2022… -