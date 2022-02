Pechino 2022 | domenica 13 febbraio | gli italiani in gara | tutti gli orari

Leggi su sportface

(Di sabato 12 febbraio 2022) Tante gare ed emozioni forti in Cina anche13ai Giochi Olimpici Invernali di. Tanti gli azzurri in, a partire dagli slalomisti dello sci alpino. Spazio anche ai velocisti dello short track del pattinaggio di velocità, impegnate anche Silvia Bertagna nel freestyle e Giada Andreutti nel bob femminile. Ecco di seguito gliche saranno al via13. DOVE VEDERE LE OLIMPIADI IN TV? IL PROGRAMMA GIORNO PER GIORNOGLIINI REGOLAMENTI DIGLI SPORT13(giorno 9,) Ore 2:05 – CURLING maschile round robin ...