Pechino 2022 | curling | Italia-Cina oggi in tv | orario e diretta streaming

Sabato 12 febbraio alle ore 7:05 Italiane torna sul ghiaccio l'Italia del curling, impegnata nel terzo match del torneo maschile alle Olimpiadi di Pechino 2022. Nella quinta sessione di gioco il team capitanato da Joel Retornaz, reduci da due sconfitte iniziali, sfida i padroni di casa della Cina che invece hanno all'attivo una vittoria e due sconfitte. Un match probabilmente già decisivo per provare a risalire la classifica del girone e provare a sognare qualcosa di importante per Mosaner e compagni.

