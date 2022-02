Pattinaggio di figura, Papadakis-Cizeron dopo la rhythm dance: “Siamo sollevati e felici” (Di sabato 12 febbraio 2022) Non possono che esprimere fortissima soddisfazione Gabriella Papadakis e Guillaume Cizeron dopo aver vinto con buon margine la rhythm dance, primo segmento della gara di Pattinaggio di figura, specialità danza, alle Olimpiadi di Pechino 2022. I due atleti francesi, durante la conferenza stampa di rito, hanno in particolare posto l’accento sulla grande pressione indotta da questa prova, contrassegnata anche da un quadriennio complicato, dove più volte hanno deciso volontariamente di non disputare Campionati importanti per potersi presentare al meglio proprio in occasione dell’evento a cinque cerchi: “In una competizione, si è sempre molto sotto pressione; domani potremo riposarci e ripensare a questa esperienza. Siamo davvero contenti perché abbiamo ... Leggi su oasport (Di sabato 12 febbraio 2022) Non possono che esprimere fortissima soddisfazione Gabriellae Guillaumeaver vinto con buon margine la, primo segmento della gara didi, specialità danza, alle Olimpiadi di Pechino 2022. I due atleti francesi, durante la conferenza stampa di rito, hanno in particolare posto l’accento sulla grande pressione indotta da questa prova, contrassegnata anche da un quadriennio complicato, dove più volte hanno deciso volontariamente di non disputare Campionati importanti per potersi presentare al meglio proprio in occasione dell’evento a cinque cerchi: “In una competizione, si è sempre molto sotto pressione; domani potremo riposarci e ripensare a questa esperienza.davvero contenti perché abbiamo ...

