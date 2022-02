Pattinaggio di figura, Guignard – Fabbri settimi provvisori alle Olimpiadi (Di sabato 12 febbraio 2022) Pechino – Va in archivio con un 7° posto per gli azzurri Charlene Guignard e Marco Fabbri la rhythm dance dei Giochi Olimpici Invernali di Pechino 2022. Dopo la straordinaria prova del Team Event la coppia tricolore delle Fiamme Azzurre allenata da Barbara Fusar Poli torna a sfiorare quel gran punteggio terminando a quota 82.68 punti, a meno di due lunghezze dal personal best nel segmento e a meno di un punto e mezzo dal quarto posto sin qui occupato dagli americani Chock-Bates. La gara vede intanto la leadership dei francesi Papadakis-Cizeron, in testa con 90.83 punti davanti ai russi Sinitsina-Katsalapov a quota 88.85 con gli americani Hubbell-Donohue terzi con 87.13 punti. Per gli azzurri un grande riscontro sulle componenti del programma e un ottimo punteggio tecnico, sebbene leggermente inferiore rispetto alle ... Leggi su ilfaroonline (Di sabato 12 febbraio 2022) Pechino – Va in archivio con un 7° posto per gli azzurri Charlenee Marcola rhythm dance dei Giochi Olimpici Invernali di Pechino 2022. Dopo la straordinaria prova del Team Event la coppia tricolore delle Fiamme Azzurrenata da Barbara Fusar Poli torna a sfiorare quel gran punteggio terminando a quota 82.68 punti, a meno di due lunghezze dal personal best nel segmento e a meno di un punto e mezzo dal quarto posto sin qui occupato dagli americani Chock-Bates. La gara vede intanto la leadership dei francesi Papadakis-Cizeron, in testa con 90.83 punti davanti ai russi Sinitsina-Katsalapov a quota 88.85 con gli americani Hubbell-Donohue terzi con 87.13 punti. Per gli azzurri un grande riscontro sulle componenti del programma e un ottimo punteggio tecnico, sebbene leggermente inferiore rispetto...

