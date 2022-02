Pattinaggio artistico, caso Valieva: la sentenza è prevista per il 14 febbraio (Di sabato 12 febbraio 2022) Il giorno della verità sul caso di Kamila Valieva, fuoriclasse russa del Pattinaggio di figura risultata positiva al doping nel contesto delle Olimpiadi di Pechino 2022, sarà lunedì 14 febbraio. A comunicarlo è stato proprio l’organo che deciderà le sorti della pattinatrice, ovvero il CAS, il Tribunale Arbitrale Dello Sport, tramite un comunicato pubblicato nella mattina italiana di sabato 12 febbraio. Stando a quanto scritto nella nota, già il 13 febbraio si riunirà il panel per discutere sulla vicenda, in modo da arrivare velocemente a una decisione entro ventiquattro ore. Ricordiamo che la celerità è imposta dall’imminente partenza della prova individuale femminile, pianificata proprio il 15 febbraio. Il Tribunale dello Sport è stato interpellato dopo il ricorso ... Leggi su oasport (Di sabato 12 febbraio 2022) Il giorno della verità suldi Kamila, fuoriclasse russa deldi figura risultata positiva al doping nel contesto delle Olimpiadi di Pechino 2022, sarà lunedì 14. A comunicarlo è stato proprio l’organo che deciderà le sorti della pattinatrice, ovvero il CAS, il Tribunale Arbitrale Dello Sport, tramite un comunicato pubblicato nella mattina italiana di sabato 12. Stando a quanto scritto nella nota, già il 13si riunirà il panel per discutere sulla vicenda, in modo da arrivare velocemente a una decisione entro ventiquattro ore. Ricordiamo che la celerità è imposta dall’imminente partenza della prova individuale femminile, pianificata proprio il 15. Il Tribunale dello Sport è stato interpellato dopo il ricorso ...

