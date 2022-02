Partiti i corso Gioya – Yachting world School della Fondazione Isyl (Di sabato 12 febbraio 2022) È iniziato il primo dei corsi di Laurea online indirizzato a manager e imprenditori promossi da Gioya -Yachting world School, progetto di recente lanciato da Fondazione Isyl e NAVIGO a Viareggio, e sviluppato dall’Istituto di alta formazione internazionale GY Academy, HEI, con sede principale a Malta. Corsi Gioya a numero chiuso: di che si tratta Il corso di laurea è strettamente a numero chiuso (massimo 50 selezionati l’anno) ed è riservato a manager e imprenditori che intendono vedersi riconosciute esperienze professionali pregresse (fino ad un massimo del 50% del totale crediti del corso) integrando le loro conoscenze e acquisendo cosi una laurea internazionale su International Business Administration e Entrepreneurship. Grazie ad ... Leggi su nonsolonautica (Di sabato 12 febbraio 2022) È iniziato il primo dei corsi di Laurea online indirizzato a manager e imprenditori promossi da, progetto di recente lanciato dae NAVIGO a Viareggio, e sviluppato dall’Istituto di alta formazione internazionale GY Academy, HEI, con sede principale a Malta. Corsia numero chiuso: di che si tratta Ildi laurea è strettamente a numero chiuso (massimo 50 selezionati l’anno) ed è riservato a manager e imprenditori che intendono vedersi riconosciute esperienze professionali pregresse (fino ad un massimo del 50% del totale crediti del) integrando le loro conoscenze e acquisendo cosi una laurea internazionale su International Business Administration e Entrepreneurship. Grazie ad ...

