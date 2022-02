Parigi, il convoglio della libertà no vax non sfonda: solo pochi manifestanti riescono a entrare nella capitale. Nessun ferito e 44 fermi (Di sabato 12 febbraio 2022) Il “convoglio della libertà” si ferma alle porte di Parigi. Partito dalla provincia francese per raggiungere la capitale e puntare poi diritto al cuore dell’Europa, ha provato ad entrare in città ma è stato respinto. Migliaia di veicoli, furgoni, camper, sono stati bloccati alle porte della capitale francese, mentre decine di elementi della galassia di antivax, anti-Macron, gilet gialli e antagonisti vari sono riusciti a passare, a piedi o in auto. Ne è seguita un’ora di tafferugli con la polizia, con massiccio lancio di lacrimogeni che ha terrorizzato i turisti seduti ai tavolini dei bistrot. Il bilancio finale è stato di 44 fermi, Nessun ferito e la situazione tornata alla normalità ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 12 febbraio 2022) Il “” si ferma alle porte di. Partito dalla provincia francese per raggiungere lae puntare poi diritto al cuore dell’Europa, ha provato adin città ma è stato respinto. Migliaia di veicoli, furgoni, camper, sono stati bloccati alle portefrancese, mentre decine di elementigalassia di antivax, anti-Macron, gilet gialli e antagonisti vari sono riusciti a passare, a piedi o in auto. Ne è seguita un’ora di tafferugli con la polizia, con massiccio lancio di lacrimogeni che ha terrorizzato i turisti seduti ai tavolini dei bistrot. Il bilancio finale è stato di 44e la situazione tornata alla normalità ...

Agenzia_Ansa : A Parigi tafferugli con i no vax sugli Champs-Elysées. Cinque fermi nei controlli al 'convoglio della libertà'. Seq… - euronewsit : Francia, il convoglio della libertà giunto a Parigi, scattano fermi e multe. Giunti da tutta la Francia i manifesta… - LaStampa : Parigi, allarme No green Pass: 2.600 Tir del 'Convoglio della libertà' cercano di entrare in città - 1979Lokaj : RT @osamundR: ?????????? I tirapiedi di Macron sfondano il vetro di un'auto del convoglio per la libertà sugli Champs-Élysées a Parigi!( Ma con… - ArielLion00 : RT @LoveIsI98111674: Sempre Parigi, sfondano vetro auto appartenente al convoglio per la libertà.. -