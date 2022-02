Parigi, convogli della libertà e gilet gialli in città: manifestanti all’Arco di Trionfo. Camionisti e agricoltori protestano anche in Olanda (Di sabato 12 febbraio 2022) Il “convoglio della libertà” – che manifesta contro le restrizioni sanitarie – ha fatto il suo ingresso a Parigi. Diverse centinaia di auto, camper, furgoni sono stati fermati dagli agenti. La polizia ha fermato 5 persone fermate in possesso di armi improprie e scudi. Altri, perquisiti e respinti a place Denfert-Rochereau, avevano bidoni di benzina, martelli e un coltello. Tutti erano diretti all’Arco di Trionfo nonostante il divieto della prefettura che ha schierato a Parigi 7.200 fra poliziotti e gendarmi. Proteste contro le restrizioni anti-Covid anche in Olanda. Un convoglio olandese – ispirato a quello canadese – composto da camion, trattori, auto e roulotte, ha bloccato le strade principali del ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 12 febbraio 2022) Il “” – che manifesta contro le restrizioni sanitarie – ha fatto il suo ingresso a. Diverse centinaia di auto, camper, furgoni sono stati fermati dagli agenti. La polizia ha fermato 5 persone fermate in possesso di armi improprie e scudi. Altri, perquisiti e respinti a place Denfert-Rochereau, avevano bidoni di benzina, martelli e un coltello. Tutti erano direttidinonostante il divietoprefettura che ha schierato a7.200 fra poliziotti e gendarmi. Proteste contro le restrizioni anti-Covidin. Uno olandese – ispirato a quello canadese – composto da camion, trattori, auto e roulotte, ha bloccato le strade principali del ...

EnricoEnrico197 : RT @Vito68122235: I contadini avanzano verso Parigi . Molti trattori del peso di diverso tonnellate di uniscono ai convogli. Sta iniziando… - ilfattovideo : Parigi, convogli della libertà e gilet gialli in città: manifestanti all’Arco di Trionfo. Camionisti e agricoltori… - zazoomblog : Parigi posti di blocco per fermare i convogli della liberta - #Parigi #posti #blocco #fermare - MiAOX5_ : RT @Vito68122235: I contadini avanzano verso Parigi . Molti trattori del peso di diverso tonnellate di uniscono ai convogli. Sta iniziando… - MarcoTorrini : @SkyTG24 Parigi resterà bloccata comunque. Sono in arrivo altri convogli da tutta Europa. -