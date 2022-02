Palermo | Luperini | “Ho giocato male le scorse partite? Non secondo me Pelagotti…”

(Di sabato 12 febbraio 2022)è stato intervistato in mixed zone al seguito di-Juve Stabia 3-1, valido per la ventiseiesima giornata di Serie C girone C

Per oggi, con unparticolarmente preciso sotto porta, può bastare. Mezzo punto in meno per un'ammonizione gratuita nel finale.6,5 : È l'annoso dilemma: gioca nel suo ruolo? La ...... Tommaso Fantacci e la doppietta di Alessandro Marotta, prima che ancoraaccorciasse le distanze. Possiamo anche, in maniera curiosa, che le ultime tre vittorie delsono tutte ...prima che ancora Luperini accorciasse le distanze. Possiamo anche, in maniera curiosa, che le ultime tre vittorie del Palermo sono tutte esterne: l’ultima casalinga risale infatti al settembre 2013, ...Lo ha dichiarato Gregorio Luperini, centrocampista del Palermo, intervenuto in conferenza stampa dopo la vittoria per 3-1 contro la Juve Stabia.