Palermo-Juve Stabia, Serie C: probabili formazioni e diretta tv (Di sabato 12 febbraio 2022) La ventiseiesima giornata del Girone C di Serie C vedrà uno scontro interessante: Palermo–Juve Stabia. La sfida è in programma allo Stadio Renzo Barbera di Palermo, dove le due squadre scenderanno in campo alle ore 17:30. Le due compagini vivono situazioni di classifica simili e hanno obiettivi in comune per questa stagione. I padroni di casa occupano la settima posizione in classifica e proveranno a risalire la china e a tornare al successo, dopo il pareggio per 2-2 in casa del Campobasso nell’ultima uscita. La Juve Stabia è distante sei lunghezze dai rosanero e arrivano a questo match dopo la vittoria di misura per 1-0 contro il Latina, con il gol di Eusepi. Ecco le ultime sulla sfida di questo pomeriggio. Palermo-Juve ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 12 febbraio 2022) La ventiseiesima giornata del Girone C diC vedrà uno scontro interessante:. La sfida è in programma allo Stadio Renzo Barbera di, dove le due squadre scenderanno in campo alle ore 17:30. Le due compagini vivono situazioni di classifica simili e hanno obiettivi in comune per questa stagione. I padroni di casa occupano la settima posizione in classifica e proveranno a risalire la china e a tornare al successo, dopo il pareggio per 2-2 in casa del Campobasso nell’ultima uscita. Laè distante sei lunghezze dai rosanero e arrivano a questo match dopo la vittoria di misura per 1-0 contro il Latina, con il gol di Eusepi. Ecco le ultime sulla sfida di questo pomeriggio....

Advertising

Mediagol : Serie C, 26a giornata: Palermo ospita la Juve Stabia, big match Monopoli-Bari - ch24news : RT @Palermofficial: ? #MATCHDAY?? ?? Alle 17:30 la sfida contro la Juve Stabia ???? ?? Biglietti ancora in vendita sul circuito Vivaticket… - TSTARANTO : VIDEO Palermo, Baldini: 'La Juve Stabia proeverà a metterci in difficoltà' - NapoliToday : #Calcio Verso Palermo-Juve Stabia: le probabili formazioni e dove guardare il match in tv - Palermofficial : ? #MATCHDAY?? ?? Alle 17:30 la sfida contro la Juve Stabia ???? ?? Biglietti ancora in vendita sul circuito Vivatic… -