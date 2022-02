Paganese-Campobasso, Serie C: probabili formazioni e diretta tv (Di sabato 12 febbraio 2022) Ventiseiesimo turno del Girone C di Serie C che mette di fronte la Paganese e il Campobasso. I padroni di casa, con 23 punti accumulati sono in piena zona playout e occupano il sedicesimo posto in classifica. Pochi margini di errore per gli uomini di Grassadonia, che sono preceduti in classifica proprio dai molisani. Quattro i punti che distanziano le due formazioni: score che, con una sconfitta da parte dei campani, diventerebbe ancora più ampio, complicando e non poco la situazione di classifica degli azzurrostellati. Ospiti che, come detto, stazionano una posizione più su, al quindicesimo posto, ma con un discreto margine di vantaggio che consente agli uomini di Cudini di approcciarsi con più tranquillità al match. Una vittoria, tuttavia, permetterebbe ai rossoblù di fare un notevole balzo in avanti e avvicinarsi a ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 12 febbraio 2022) Ventiseiesimo turno del Girone C diC che mette di fronte lae il. I padroni di casa, con 23 punti accumulati sono in piena zona playout e occupano il sedicesimo posto in classifica. Pochi margini di errore per gli uomini di Grassadonia, che sono preceduti in classifica proprio dai molisani. Quattro i punti che distanziano le due: score che, con una sconfitta da parte dei campani, diventerebbe ancora più ampio, complicando e non poco la situazione di classifica degli azzurrostellati. Ospiti che, come detto, stazionano una posizione più su, al quindicesimo posto, ma con un discreto margine di vantaggio che consente agli uomini di Cudini di approcciarsi con più tranquillità al match. Una vittoria, tuttavia, permetterebbe ai rossoblù di fare un notevole balzo in avanti e avvicinarsi a ...

