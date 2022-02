Ossessione Covid. "Quando vedono il prezzemolo...". Sconcertante rivelazione sui cinesi a Pechino 2022 (Di sabato 12 febbraio 2022) Fabio Pompanin, titolare del ristorante “Al Camin” di Cortina e chef di Casa Italia, racconta la complicata gestione del ristorante durante le Olimpiadi di Pechino: "Questa è l'edizione più difficile. Anche il prezzemolo delle nostre cucine viene sottoposto al test del Covid: arrivano gli ispettori del governo per stabilire se la merce può essere utilizzata. Per fortuna abbiamo organizzato tutto da casa grazie allo chef italiano dell'hotel", ha spiegato. L'hospitality house della capitale - l'altra si trova a Yanqing, quartier generale dello sci alpino - si ispira al Millium, l'antica unità di misura itinerante, corrispondente a mille passi in età romana e medievale. I due maxischermi - nell'area media dedicata sono stati installati altri due televisori - trasmettono le immagini delle gare olimpiche e rubano l'occhio al ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 12 febbraio 2022) Fabio Pompanin, titolare del ristorante “Al Camin” di Cortina e chef di Casa Italia, racconta la complicata gestione del ristorante durante le Olimpiadi di: "Questa è l'edizione più difficile. Anche ildelle nostre cucine viene sottoposto al test del: arrivano gli ispettori del governo per stabilire se la merce può essere utilizzata. Per fortuna abbiamo organizzato tutto da casa grazie allo chef italiano dell'hotel", ha spiegato. L'hospitality house della capitale - l'altra si trova a Yanqing, quartier generale dello sci alpino - si ispira al Millium, l'antica unità di misura itinerante, corrispondente a mille passi in età romana e medievale. I due maxischermi - nell'area media dedicata sono stati installati altri due televisori - trasmettono le immagini delle gare olimpiche e rubano l'occhio al ...

