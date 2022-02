Oroscopo Branko di Sabato 12 Febbraio 2022 | Capricorno grintoso

Leggi su zon

(Di sabato 12 febbraio 2022) L’diper oggi,12Ariete C’è qualcosa nell’aria che può salvarvi all’ultimo. Raccomandiamo pasti leggeri per lo stomaco in subbuglio. Intimità delicata per le donne. Toro Mai come in questo periodo siete sensuali. Gemelli Volere è potere, avete un cielo che vi permette di raggiungere in Marzo quello che ora sembra nuvoloso. Cancro Fase crescente molto fortunata. Giove vi da il coraggio di lavorare, sedurre in amore e conquistare. Questoè molto bello. Leone Questoci piace, niente di clamoroso ma Marte combattivo vi farà vincere una gara. Chi è solo avrà una visita turistica per visitare nuove camere con Venere. Vergine Atmosfera dolce nella vita di coppia. Bilancia Mercurio torna in Acquario e ...