Oltre lo sport, la filosofia di vita: cosa ha insegnato Sofia Goggia (Di sabato 12 febbraio 2022) Pechino – Comunque vada la lezione che è arrivata è enorme. Circa venti giorni di riabilitazione e non solo fisica. Ricostruire una mentalità da zero, dopo che i piani erano stati fatti. Il Tricolore tra le mani e il potenziale sportivo di poter arrivare a vincere, anche in supergigante, non solo in discesa libera. Sofia ha fatto i conti con se stessa, ancora una volta. E ancora una volta è tornata al cancelletto di partenza. C’era lei lì ad aspettare di partire, dopo una lunga lunghissima strada faticosa alle spalle. I suoi tifosi guardano il percorso che deve intraprendere. Si vede è visibile di fronte a lei lungo la montagna, come davanti agli occhi di chi la segue in televisione. E quello dietro? C’è una strada invisibile che non si vede e che parte da dentro. Da quella caduta rovinosa sulla neve a Cortina. Un luogo nefasto ... Leggi su ilfaroonline (Di sabato 12 febbraio 2022) Pechino – Comunque vada la lezione che è arrivata è enorme. Circa venti giorni di riabilitazione e non solo fisica. Ricostruire una mentalità da zero, dopo che i piani erano stati fatti. Il Tricolore tra le mani e il potenzialeivo di poter arrivare a vincere, anche in supergigante, non solo in discesa libera.ha fatto i conti con se stessa, ancora una volta. E ancora una volta è tornata al cancelletto di partenza. C’era lei lì ad aspettare di partire, dopo una lunga lunghissima strada fatialle spalle. I suoi tifosi guardano il percorso che deve intraprendere. Si vede è visibile di fronte a lei lungo la montagna, come davanti agli occhi di chi la segue in televisione. E quello dietro? C’è una strada invisibile che non si vede e che parte da dentro. Da quella caduta rovinosa sulla neve a Cortina. Un luogo nefasto ...

Advertising

IlMattinoFoggia : Il #Foggia allo Stretto non va oltre il pareggio con il #Messina e perde punti. Di @AlbertoMangano - zennaronews : Disabilità, Lega Abruzzo: '1,3 milioni per sport e riqualificazione dei servizi' - serenel14278447 : Pechino: Moioli-Visintin oltre i lividi, argento di coppia - politica_popolo : Dopo l’oro olimpico al curling è necessario dare una nuova narrazione a questo sport con oltre 333 tesserati in Ita… - Carmela_oltre : RT @amnestyitalia: Insieme a @DifferenzaDonna abbiamo dato il patrocinio a LEA, un percorso di studi per i e le dirigenti dello sport promo… -