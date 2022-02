Olimpiadi | lo slalom gigante maschile | orari tv | favoriti e italiani

(Di sabato 12 febbraio 2022) Se Sofia Goggia ha dimostrato ampi segnali incoraggianti per la discesa del 15 febbraio, è riuscita a disputare per intero la prima prova senza particolari dolori, Luca De Aliprandini andrà a caccia ...

Ultime Notizie dalla rete : Olimpiadi slalom

Se Sofia Goggia ha dimostrato ampi segnali incoraggianti per la discesa del 15 febbraio, è riuscita a disputare per intero la prima prova senza particolari dolori, Luca De Aliprandini andrà a caccia ...Nella sua carriera, tra il 1994 e il 1998, nelle discipline comegigante ha vinto tutti i trofei in palio trae campionati mondiali. Ha vinto 16 gare di Coppa del Mondo e il ...La prima manche partirà alle 3.15 della notte tra sabato e domenica, la seconda sarà alle 6.45. Diretta integrale in streaming su Discovery Plus. Live in tv su Eurosport 1, canale 210 di Sky, visibile ...La spedizione italiana alle Olimpiadi invernali di Pechino 2022 arriva al giro ... (Francesca Lollobrigida nel mass start), la combinata (Federica Brignone), lo slalom parallelo (Marta Bassino). Poi, ...