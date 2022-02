Obiettivo finale per Sonego a Baires: live alle 22 in tv (Di sabato 12 febbraio 2022) Nel penultimo atto dell’”Argentina Open” sulla terra rossa della capitale – in diretta su SuperTennis - il torinese, n.3 del seeding, attende il vincente del derby albiceleste Cerundolo-Schwartzman interrotto per pioggia. Ruud-Delbonis l’altra sfida Leggi su federtennis (Di sabato 12 febbraio 2022) Nel penultimo atto dell’”Argentina Open” sulla terra rossa della capitale – in diretta su SuperTennis - il torinese, n.3 del seeding, attende il vincente del derby albiceleste Cerundolo-Schwartzman interrotto per pioggia. Ruud-Delbonis l’altra sfida

Advertising

ClaMarchisio8 : Con fatica e un pó di fortuna (vedi il gol di #vlahovic)questa sera. Bisogna esser bravi a soffrire contro un… - jxgiuliano : @Marco_dreams Sembra, dico sembra, che gli Usa spingano più della Russia verso la guerra. l'E.U.???? sembrerebbe esse… - SaraF90162047 : LULU BARU JESS IN FINALE SUBITO .... UNITI X QUESTO OBIETTIVO ! #JERU #JESSVIP #BARU #FAIRYLU - CorriereAlbaBra : Lavori in vista per la rete fognaria di Piobesi? La risposta è affermativa. L’Amministrazione comunale, infatti, ha… - sepalmeiras_ita : Pronto per la decisione! ? Attraverso l'obiettivo di TV Palmeiras/FAM, il nostro ultimo giorno di allenamento + ri… -