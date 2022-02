Nuovo Virus, “E’ letale”: ecco quali sono i sintomi e a cosa fare attenzione (Di sabato 12 febbraio 2022) Nel Regno Unito sono stati registrati tre casi di Febbre di Lassa, una malattia infettiva potenzialmente letale provocata da un arenaVirus, il Virus Lassa (Lassa mammarenaVirus) o LASV. La patologia si trasmette attraverso il contatto con oggetti contaminati da feci e urine di roditori positivi, oltre che con i fluidi corporei delle persone contagiate. Uno dei tre pazienti identificati nel Regno Unito è deceduto, un altro è sotto cure specialistiche presso il Bedfordshire Hospitals NHS Foundation Trust, mentre il terzo è guarito. Tutti e tre i casi sono legati a un recente viaggio in Africa Occidentale, dove la malattia risulta endemica. Ad annunciare i casi di Febbre di Lassa è stata l'Agenzia per la sicurezza sanitaria del Regno Unito (UKHSA), che al momento è impegnata nel ... Leggi su howtodofor (Di sabato 12 febbraio 2022) Nel Regno Unitostati registrati tre casi di Febbre di Lassa, una malattia infettiva potenzialmenteprovocata da un arena, ilLassa (Lassa mammarena) o LASV. La patologia si trasmette attraverso il contatto con oggetti contaminati da feci e urine di roditori positivi, oltre che con i fluidi corporei delle persone contagiate. Uno dei tre pazienti identificati nel Regno Unito è deceduto, un altro è sotto cure specialistiche presso il Bedfordshire Hospitals NHS Foundation Trust, mentre il terzo è guarito. Tutti e tre i casilegati a un recente viaggio in Africa Occidentale, dove la malattia risulta endemica. Ad annunciare i casi di Febbre di Lassa è stata l'Agenzia per la sicurezza sanitaria del Regno Unito (UKHSA), che al momento è impegnata nel ...

