Nuovo Piano Nazionale degli Aeroporti: il comitato FuoriPista chiede un incontro a Enac (Di sabato 12 febbraio 2022) Fiumicino – Il comitato FuoriPista ha chiesto ufficialmente con una lettera inviata al Presidente dell'Enac, dottor Pierluigi Di Palma, e per opportuna conoscenza al Ministro del MIT, dottor Enrico Giovannini di essere ricevuti in quanto portatori legittimi di interessi per partecipare alla procedura di definizione del Nuovo Piano Nazionale degli Aeroporti. Lo fa sapere, in una nota, lo stesso comitato, che sottolinea: "Nella lettera sono state ribadite le posizioni assunte con riguardo all'Aeroporto di Fiumicino e in particolare i seguenti punti: 1. Il Nuovo Piano degli Aeroporti, in particolare per Fiumicino, deve essere basato su previsioni di traffico realistiche, ...

