(Di sabato 12 febbraio 2022) Sabato 12 febbraio su, in seconda serata, tornacondotto daDe. In un’intervista la conduttrice campana ha spiegato perché nell’epoca del “Mee Too” ha deciso di portare avanti un programma dedicato a soli uomini. I primi tre ospiti All’esordio della seconda stagione diDeha rivelato i suoi primi tre ospiti: Patrizio Oliva, Gaetano Scifoni e Michele Mirabella. Il primo è un pugile che si racconterà a 360 gradi dai dolori alle gioie della sua vita. Il secondo è un noto attore reduce dello strepitoso successo di Doc-Nelle tue Mani 2. Il terzo invece, racconterà che in un periodo dove si parla solamente di sanità, lui è riuscito a fare follie per amore. La conduttrice ha ...

tuttopuntotv : Nunzia De Girolamo su Rai1 con Ciao Maschio: “Sarò politicamente scorretta” #ciaomaschio #nunziadegirolamo - AnnaMancini81 : Ciao Maschio, dal 12 febbraio in seconda serata su Rai, torna Nunzia De Girolamo - salvatorericci8 : Meno male che sono solo tre i deficenti,poi ci sono i famosi virologi . quelli vengono giù a centinaia.poi c'è la N… - ParliamoDiNews : Nunzia De Girolamo, confessione intima: `Ecco il politico più maschio che conosco` – Libero Quotidiano #nunzia… - silviasignore : Nunzia De Girolamo, torno con Ciao Maschio e le Karma B - Tv - ANSA -

Ultime Notizie dalla rete : Nunzia Girolamo

In tempi di allarme sessismo ci vuole coraggio a usare la parola 'maschio' in un titolo e a invitare tutti maschi in una trasmissione. Ma il coraggio non manca a chi, comeDe, ha dalla sua parte, insieme alla qualità dei contenuti, la forza dei numeri. E così, dopo la fortunata prima edizione (con medie del 7,74% di share e punte del 12,8%), l'ex ...Paolo Giordano per il Giornaledefoto di bacco (2)Deguai a chi la tocca: è appassionata, verace, curiosissima. Stasera torna in seconda serata su Raiuno con Ciao Maschio che si candida a replicare ...Dopo il grande successo della prima edizione, torna su Rai1 ‘’Ciao Maschio’’. Al timone, anche per la seconda stagione, ci sarà Nunzia De Girolamo. Ogni puntata ha un tema principale che accomuna i ...Mancano solo poche per l’inizio della nuova edizione di Ciao Maschio 2022 condotto da Nunzia De Girolamo. Da sabato 12 febbraio, in seconda serata su Rai 1 alle ore 00.12, nuovi ospiti prenderanno ...