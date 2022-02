Norwich-Manchester City, le formazioni ufficiali: c’è Sterling (Di sabato 12 febbraio 2022) Sfida difficile per il Norwich che ospita la capolista Manchester City nella giornata 25 di Premier League (di seguito le formazioni ufficiali). I Canarini hanno cambiato marcia da quando è cominciato il nuovo anno: in sei partite contano quattro vittorie, un pareggio è una sconfitta. Adesso sono terzultimi in classifica, ancora in zona retrocessione ma la salvezza dista solo un punto. Anche in termini di gol realizzati il Norwich sta facendo bene: sei reti nelle ultime tre gare di Premier League, tante quante ne aveva segnate nei precedenti 15 incontri di campionato. I Canarini, inoltre, hanno perso 13 delle ultime 15 partite di Premier contro i campioni della stagione precedente. Entrambe le eccezioni in questa serie, però, sono state due vittorie per 3-2 proprio contro i Citizens ... Leggi su 11contro11 (Di sabato 12 febbraio 2022) Sfida difficile per ilche ospita la capolistanella giornata 25 di Premier League (di seguito le). I Canarini hanno cambiato marcia da quando è cominciato il nuovo anno: in sei partite contano quattro vittorie, un pareggio è una sconfitta. Adesso sono terzultimi in classifica, ancora in zona retrocessione ma la salvezza dista solo un punto. Anche in termini di gol realizzati ilsta facendo bene: sei reti nelle ultime tre gare di Premier League, tante quante ne aveva segnate nei precedenti 15 incontri di campionato. I Canarini, inoltre, hanno perso 13 delle ultime 15 partite di Premier contro i campioni della stagione precedente. Entrambe le eccezioni in questa serie, però, sono state due vittorie per 3-2 proprio contro i Citizens ...

