“Non sta facendo un buon lavoro” | Serie A | frecciata al tecnico in diretta

Christian Vieri senza peli sulla lingua in diretta alla Bobo Tv. frecciata ad un tecnico di Serie A visti i risultati non entusiasmanti. La Lazio di Maurizio Sarri non vive un buon momento. Il 4-0 in Coppa Italia contro il Milan di Stefano Pioli non ha fatto altro che acuire le critiche nei confronti dell'allenatore Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Ultime Notizie dalla rete : Non sta Cina autorizza "senza condizioni" pillola anti - Covid La decisione arriva proprio nei giorni in cui Pechino sta ospitando le Olimpiadi invernali e in cui il Paese sta affrontando alcuni piccoli focolai del virus. Le autorità cinesi non hanno comunque ...

Com'è stato il primo anno dello European Peace Facility Lo European Peace Facility non opera solo in Africa: oltre a quelle in Mali, Repubblica Centrafricana, Somalia, Corno d'Africa e Mozambico, sta finanziando attività militari in Bosnia Erzegovina e ...

Vieri duro con Sarri: "Non sta facendo un buon lavoro: se vai alla Lazio e pensi al mercato sbagli" TUTTO mercato WEB Covid, il punto in Toscana (ANSA) - FIRENZE, 11 FEB - Calano i casi Covid in Toscana, anche se non il tasso di positività e i decessi ... quindi il mio è un invito sempre alla massima precauzione". In particolare sono stati ...

Bollette: Draghi, fondamentale crescita non sia strozzata da caro energia Ma non possiamo limitarci ad un intervento repressivo che paralizza il mercato ai danni di imprese serie e cittadini onesti (Corriere della Sera) Il governo sta preparando un intervento di ampia ...

