Non solo fiori e cioccolatini ma anche cultura e natura (Di sabato 12 febbraio 2022) Come ogni anno la Fondazione MIdA festeggerà l’amore con un evento dedicato alle coppie comunque intese. Per la sola serata del 14 febbraio 2022 ci saranno delle visite guidate con posti limitati. Alle ore 17.30, alle ore 19.00 e alle ore 20.30 sarà possibile entrare, accompagnati da una delle nostre guide in un viaggio che porterà a scoprire il “Bacio nella roccia”, simbolo dell’amore che, a dispetto delle paure e delle solitudini a cui la società contemporanea ci mette di fronte, è più forte del tempo e dello spazio. Un simbolo della libertà, della pazienza e del rispetto!Una visita romantica, densa di emotività e di fantasia. Obbligatoria la prenotazione che può essere fatta telefonando al numero 0975 397037 o scrivendo a prenotazioni@fondazionemida.it. Questo evento è il preludio della prossima riapertura delle Grotte di Pertosa-Auletta e dei Musei MIdA, programmata per il 4 marzo ... Leggi su cronachesalerno (Di sabato 12 febbraio 2022) Come ogni anno la Fondazione MIdA festeggerà l’amore con un evento dedicato alle coppie comunque intese. Per la sola serata del 14 febbraio 2022 ci saranno delle visite guidate con posti limitati. Alle ore 17.30, alle ore 19.00 e alle ore 20.30 sarà possibile entrare, accompagnati da una delle nostre guide in un viaggio che porterà a scoprire il “Bacio nella roccia”, simbolo dell’amore che, a dispetto delle paure e delle solitudini a cui la società contemporanea ci mette di fronte, è più forte del tempo e dello spazio. Un simbolo della libertà, della pazienza e del rispetto!Una visita romantica, densa di emotività e di fantasia. Obbligatoria la prenotazione che può essere fatta telefonando al numero 0975 397037 o scrivendo a prenotazioni@fondazionemida.it. Questo evento è il preludio della prossima riapertura delle Grotte di Pertosa-Auletta e dei Musei MIdA, programmata per il 4 marzo ...

Advertising

ladyonorato : Ma non era solo “suggestione”? - FBiasin : - Ha fatto di tutto per vestire la maglia dell’#Inter. - Ha rinnovato il suo contratto senza fare un capriccio. - Q… - riccardo_fra : L’Agenzia delle Entrate conferma che le truffe ai danni dello Stato addebitabili all'utilizzo criminale del… - RealBoccadoro : @real_narciso avevi solo da non andare in palestra love :) - ranxmoca1 : @oksofis non ho tatuaggi ma non mi dispiacerebbe farne uno, ma solo in caso ci fosse un significato estremamente importante -