“Non so nemmeno dove ca*** sta” Elettra Lamborghini | lo sfogo dopo la brutta sorpresa

Leggi su caffeinamagazine

(Di sabato 12 febbraio 2022), il durocon i fan. Battuta sempre pronta e sensualità a profusione, perogni occasione è quella giusta per essere sempre spontanea e diretta. Soprattutto quando racconta ai fan alcuni episodi della sua vita quotidiana, come in questo caso. E non si può certamente dire che il racconto manchi di tutti i dettagli. Anchesi è beccata la multa. La cantante, però, non è certamente rimasta in silenzio commentando l’episodio e raccontadolo nel dettaglio ai suoi 7 milioni di follower: “Non soc**** sta Buccinasco, ma non hai altro da fare che mandarmi i multoni?”, sottolinea la ricca ereditiera sventolando la multa. E non è finita qui, perché lo ...