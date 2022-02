Non siamo inferiori all’Inter siamo solo meno consapevoli del nostro potenziale (Di sabato 12 febbraio 2022) Primo tempo che poteva finire in goleada ed invece ci siamo accontentati del punto voluto e difeso dalla capolista. È mancato il coraggio ma parliamone a fine anno... ”La vita si perde nei rinvii”. Epicuro si sarà visto una decina di partite di Ospina e Mario Rui sennò non si spiega. Abbiamo colpito Handanovic con Elmas, lui ha parato senza senso su Victor di mezzo piede. Bei tempi quelli in cui si scansava su Cuadrado… Kalidou ci ha evitato la beffa almeno in tre occasioni. Si, forse ha pasticciato sul pareggio ma prendere gol da fallo laterale se ti giochi lo scudetto è davvero triste… Lobotka gigante… Sulle linee di passaggio ha paccheriato Brozovic e Barella. Possiamo chiedergli di più? Secondo me no, il semaforo azzurro. Perché Ounas non ha calciato in mezzo? Ma perché Ounas su quella palla e non ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 12 febbraio 2022) Primo tempo che poteva finire in goleada ed invece ciaccontentati del punto voluto e difeso dalla capolista. È mancato il coraggio ma parliamone a fine anno... ”La vita si perde nei rinvii”. Epicuro si sarà visto una decina di partite di Ospina e Mario Rui sennò non si spiega. Abbiamo colpito Handanovic con Elmas, lui ha parato senza senso su Victor di mezzo piede. Bei tempi quelli in cui si scansava su Cuadrado… Kalidou ci ha evitato la beffa alin tre occasioni. Si, forse ha pasticciato sul pareggio ma prendere gol da fallo laterale se ti giochi lo scudetto è davvero triste… Lobotka gigante… Sulle linee di passaggio ha paccheriato Brozovic e Barella. Poschiedergli di più? Secondo me no, il semaforo azzurro. Perché Ounas non ha calciato in mezzo? Ma perché Ounas su quella palla e non ...

Advertising

sscnapoli : ? 7’ | GOOOOOOOLLLLLLLLLLLL ?? Il Capitanoooooooo, il Capitanoooooooooooo dal dischetto non sbaglia ?? @Lor_Insigne… - AngeloCiocca : ?ASSURDO ciò che accade in Ue! Si BANDISCE la #CARNE, ma si autorizza e PROMUOVE il consumo del #GRILLO domestico c… - fattoquotidiano : Draghi: “Superbonus? L’edizilia funziona anche senza superbonus. Siamo in questa situazione perché il sistema non p… - jo19N26 : Credere allo scudetto è quello che a tanti piace, ma non quello che la realtà poi propone. Vincerla avrebbe alimen… - SusannaLalla : #jessvip #jeru Sto morendo di vergogna!! Ridurre la seduzione femminile ad un culo in faccia ad un uomo (che non… -