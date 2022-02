“Non entro in politica”. Già spuntano le vedove di Draghi (Di sabato 12 febbraio 2022) 00:00 Draghi non entra in politica, i centristi piangono e tira stilettate ai partiti. 04:40 Guerra Ucraina, da leggere Danilo Taino sul Corriere su cosa ha in mente Putin… 06:30 Grazie per tutte le vostre donazioni! 06:47 Riforma giustizia, terzo capitolo. Libero e Riformista dicono che non servirà a nulla. Gli altri che almeno le porte girevoli tra politica e magistratura sono finite. Il caso Minzolini insegna… 16:20 Caso Report, difeso dal Fatto Quotidiano e accusato da Libero. 18:58 Superbonus, è lite ma fermi tutti: le truffe, a leggere le carte, non sono mica su quello introdotto dal grillino Fraccaro. 20:43 Il generale Figliuolo fa un libro, giuro. Che pena! Se ne accorge Michele Masneri sul Foglio. Maurizio Crippa sfotte i nostalgici della mascherina, stupendo! 22:49 Sempre sul Foglio Cerasa si ricorda di quando Brunetta era no ... Leggi su nicolaporro (Di sabato 12 febbraio 2022) 00:00non entra in, i centristi piangono e tira stilettate ai partiti. 04:40 Guerra Ucraina, da leggere Danilo Taino sul Corriere su cosa ha in mente Putin… 06:30 Grazie per tutte le vostre donazioni! 06:47 Riforma giustizia, terzo capitolo. Libero e Riformista dicono che non servirà a nulla. Gli altri che almeno le porte girevoli trae magistratura sono finite. Il caso Minzolini insegna… 16:20 Caso Report, difeso dal Fatto Quotidiano e accusato da Libero. 18:58 Superbonus, è lite ma fermi tutti: le truffe, a leggere le carte, non sono mica su quello introdotto dal grillino Fraccaro. 20:43 Il generale Figliuolo fa un libro, giuro. Che pena! Se ne accorge Michele Masneri sul Foglio. Maurizio Crippa sfotte i nostalgici della mascherina, stupendo! 22:49 Sempre sul Foglio Cerasa si ricorda di quando Brunetta era no ...

Advertising

amnestyitalia : Il Memorandum d'intesa tra Italia e Libia scadrà nel febbraio 2023 ma sarà rinnovato automaticamente per altri tre… - AlexBazzaro : Stamattina entro in un negozio dì vicinato: “No, signora non chiediamo nessuna tessera. Io voglio lavorare, lei v… - Giorgiolaporta : Qui a #Bruxelles con lo stesso numero di vaccinati dell'Italia, non esiste il #SuperGreenPass e il Governo dovrebbe… - quinonsischerza : Oggi bella giornata, ci sediamo fuori ad un bar e attendiamo che qualcuno venga per l’ordine. Dopo un quarto d’ora,… - AndreaPagani_ : @Alina_twain @SlKim È un po' che non entro in un Mac in effetti -