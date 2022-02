Nolwenn Leroy | son coup de gueule contre les Victoires de la musique

(Di sabato 12 febbraio 2022) Les critiques pleuventlesde la. Ce vendredi 11 février, la 37 édition de la célèbre cérémonie a récompensé les meilleurs artistes de la scène musicale française. Mais l’évènement a également été marqué par plusieurs temps forts parmi lesquels la prise de parole du rappeur SCH. Lauréat de l’album le plus streamé de l’année, le rappeur marseillais a regretté la sous-représentation du rap durant la cérémonie, et a déploré l’absence de rappeurs qui auraient, selon lui, “tout autant mérité que les artistes présentés” d’être invités sur la scène de la Seine musicale. “Je suis un peu gêné de tenir cette Victoire dans mes mains sans les voir en face de moi”, a-t-il ajouté. Un discours qui fait écho aux récentes déclarations de Grand Corps Malade, qui avait avoué être “frustré” de ne pas avoir été nommé alors que son ...

Laurent Baffie : 'Chacun fait son petit mea culpa' Et justement, personne n'a oublié cet épisode scabreux survenu sur le plateau de Salut les terriens, en 2017, alors queétait invitée. ...Laurent Baffie : 'Chacun fait son petit mea culpa' Et justement, personne n'a oublié cet épisode scabreux survenu sur le plateau de Salut les terriens, en 2017, alors queétait invitée. ...Ecco le immagini della presentazione in simulcast 3D del nuovo singolo di Laura Pausini - scritto con Madame - Scatola di giovedì 20 gennaio alle 20 in contemporanea a Milano, Roma, Parigi, Madrid, ...