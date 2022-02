NFL | Super Bowl 2022 | Los Angeles Rams contro Cincinnati Bengals | chi alzerà al cielo il Lombardi Trophy?

(Di sabato 12 febbraio 2022) Chi sarà pronta a succedere ai Tampa Bay Buccaneers? Lo sapremo domani notte, dato che ilLVI è ormai alle porte. Lossi scontreranno l’unal’altra per decretare quale squadra sarà campione NFL per la stagione 2021-. Il grande evento si disputerà domani, nella notte tra domenica 13 e lunedì 14 febbraio (il kick off sarà dato alle 00:30 italiane), e l’attesa è già spasmodica. Siamo pronti per una sfida che non si è mai vista ale, quindi, già di per sé scriverà una pagina di storia ma che, soprattutto, metterà a confronto due squadre lanciatissime. I Losavranno modo di giocare in casa ...

... quanto guadagna un giocatore: la verità che non ti aspetti Il fornitore ufficiale della, On ... Fatto sta che ilBowl testimonia la sua vocazione di show per ricchi e in virtù degli effetti ......la notte tra il 13 e 14 febbraio al Sofi Stadium di Inglewood in California andrà in scena la 56° edizione delBowl , la partita che incoronerà il vincitore della National Football League ().Domani a Los Angeles la finale della Nfl tra Cincinnati Bengals e LA Rams ... diventando la prima squadra ad avere la possibilità di giocare il Super Bowl nel suo stadio e vincerlo. Domenica sera ...Sta per terminare il conto alla rovescia per il Super Bowl 2022, che chiuderà la stagione di NFL. Sarà Los Angeles Rams contro Cincinnati Bengals nella sfida che chiuderà il massimo campionato ...