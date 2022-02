Newcastle United vs Aston Villa: pronostico e possibili formazioni (Di sabato 12 febbraio 2022) Cercando di ottenere la terza vittoria consecutiva in Premier League, domenica 13 febbraio pomeriggio il Newcastle United accoglierà l’Aston Villa al St James’ Park. Gli ospiti, nel frattempo, hanno vinto solo una delle ultime cinque partite della massima serie e cercheranno di tornare a vincere dopo l’emozionante pareggio di mercoledì contro il Leeds United. Il calcio di inizio di Newcastle United vs Aston Villa è previsto alle 15. Prepartita Newcastle United vs Aston Villa: a che punto sono le due squadre? Newcastle United Per la prima volta in questa stagione, il Newcastle ha ottenuto vittorie consecutive ... Leggi su sport.periodicodaily (Di sabato 12 febbraio 2022) Cercando di ottenere la terza vittoria consecutiva in Premier League, domenica 13 febbraio pomeriggio ilaccoglierà l’al St James’ Park. Gli ospiti, nel frattempo, hanno vinto solo una delle ultime cinque partite della massima serie e cercheranno di tornare a vincere dopo l’emozionante pareggio di mercoledì contro il Leeds. Il calcio di inizio divsè previsto alle 15. Prepartitavs: a che punto sono le due squadre?Per la prima volta in questa stagione, ilha ottenuto vittorie consecutive ...

