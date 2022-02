Nell’Italia dei Draghi sindacati e industriali ricominciano a litigare sui salari | come negli anni ’80

Leggi su secoloditalia

(Di sabato 12 febbraio 2022) Botta e risposta a distanza tra il presidente di Confindustria Carlo Bonomi e il leader della Cgil Maurizio Landini in tema di aumentiali che, secondo il primo vanno legati all’indice dei prezzi armonizzato (Ipca), al contrario, per Landini servirebbe una revisione dell’Ipca che ignora il ‘caro energia’. E prosegue così la querelle innescata da giorni e sulla quale ha alzato il tiro il leader della Uil Pierpaolo Bombardieri minacciando la disdetta del Patto per la Fabbrica. Uno scontro sociale suiche ricorda quello degliOttanta sulla scala mobile. Il 14 febbraio del 1984 venne firmato un accordo separato sull’indicizzazione deilegati all’inflazione, per superare la frattura sindacale il governo intervenne d’urgenza attraverso un decreto legge che passerà alla storia...