NBA 2022, i risultati della notte (12 febbraio). Philadelphia vince aspettando Harden, Boston prosegue la striscia. Ok Cleveland e Chicago (Di sabato 12 febbraio 2022) Sette match nella notte NBA. Dopo i "botti" di mercato di ieri con la trade dead line che ha rivoluzionato la Lega, si è tornati a pensare solamente al parquet. Abbiamo assistito a diverse sfide molto importanti in entrambe le Conference con particolare interesse rivolto alla griglia dei Playoff. Andiamo, quindi, a conoscere nel dettaglio cos'è successo nella nottata NBA. I fari erano puntati soprattutto su Philadelphia, con i Sixers protagonisti proprio dell'ultimo giorno di mercato, con la clamorosa trade effettuata insieme ai Brooklyn Nets. aspettando James Harden, i 76ers si sono imposti tra le mura amiche per 100-87 contro gli Oklahoma City Thunder. Il solito Joel Embiid è il grande protagonista con la doppia doppia da 25 punti e 19 rimbalzi, ma si aggiunge anche un ottimo Tyrese Maxey da 24 punti.

