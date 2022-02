Napoli, si lavora per il rinnovo di Koulibaly: offerta sorprendente (Di domenica 13 febbraio 2022) Dopo la vittoria della Coppa d’Africa da protagonista, il Napoli è pronto a rinnovare il contratto a Koulibaly: l’offerta sorprende tutti. Il Napoli è pronto a sacrificare qualsiasi calciatore sul mercato tranne uno, Kalidou Koulibaly. Fresco vincitore della Coppa d’Africa, il difensore sarebbe pronto a concludere la carriera con la maglia azzurra e dalla dirigenza arrivano segnali positivi. Il difensore azzurro in azione con il Napoli (via Getty Images)Il Napoli ha mostrato l’intenzione che nessun giocatore in rosa è indispensabile. Infatti Aurelio De Laurentiis ha lasciato andare Lorenzo Insigne al Toronto FC senza battere ciglio, non proponendo nemmeno un rinnovo alle stesse cifre dell’ingaggio attuale. Inoltre sembrerebbero sul ... Leggi su vesuvius (Di domenica 13 febbraio 2022) Dopo la vittoria della Coppa d’Africa da protagonista, ilè pronto a rinnovare il contratto a: l’sorprende tutti. Ilè pronto a sacrificare qualsiasi calciatore sul mercato tranne uno, Kalidou. Fresco vincitore della Coppa d’Africa, il difensore sarebbe pronto a concludere la carriera con la maglia azzurra e dalla dirigenza arrivano segnali positivi. Il difensore azzurro in azione con il(via Getty Images)Ilha mostrato l’intenzione che nessun giocatore in rosa è indispensabile. Infatti Aurelio De Laurentiis ha lasciato andare Lorenzo Insigne al Toronto FC senza battere ciglio, non proponendo nemmeno unalle stesse cifre dell’ingaggio attuale. Inoltre sembrerebbero sul ...

