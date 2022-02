Napoli, Koulibaly: “Penso che avremmo potuto fare di più. Il sogno scudetto continua” (Di sabato 12 febbraio 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto“Penso che avremmo potuto fare di più, nel secondo tempo abbiamo subito un po’ troppo, siamo arretrati più del dovuto. Entrati molli nella ripresa, forse. Ma non dobbiamo essere scontenti: un punto contro l’Inter è importantissimo“. Così Kalidou Koulibaly ai microfoni di DAZN commenta l’1-1 contro l’Inter E sullo scudetto: “Dobbiamo continuare a crederci, perché abbiamo fatto bene finora. Non dobbiamo mai mollare. Peccato per il gol di Dzeko: ma è stato bravissimo a segnare da lì”. Una parentesi anche sulla vittoria nel torneo in Africa: “Sono arrivato qui in aeroporto con una sorpresa bellissima di chi mi vuole bene. Ma mi sono messo subito a lavorare per essere pronto per questa sfida. Vogliamo provare a coronare questo ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 12 febbraio 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto“chedi più, nel secondo tempo abbiamo subito un po’ troppo, siamo arretrati più del dovuto. Entrati molli nella ripresa, forse. Ma non dobbiamo essere scontenti: un punto contro l’Inter è importantissimo“. Così Kalidouai microfoni di DAZN commenta l’1-1 contro l’Inter E sullo: “Dobbiamore a crederci, perché abbiamo fatto bene finora. Non dobbiamo mai mollare. Peccato per il gol di Dzeko: ma è stato bravissimo a segnare da lì”. Una parentesi anche sulla vittoria nel torneo in Africa: “Sono arrivato qui in aeroporto con una sorpresa bellissima di chi mi vuole bene. Ma mi sono messo subito a lavorare per essere pronto per questa sfida. Vogliamo provare a coronare questo ...

