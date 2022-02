Napoli-Inter | Spalletti | “Prendiamo insegnamento e impariamo per il futuro”

Leggi su intermagazine

(Di sabato 12 febbraio 2022) Lucianonel post partita di, match della venticinquesima giornata della Serie A 21/22 L’allenatore delLuciano, al termine del match pareggiato per 1 a 1 contro l’, e valevole per la sesta giornata del girone di ritorno della Serie A 21/22, ha raccontato le sue impressioni sul match dello stadio ‘Diego Maradona’ ai microfoni di DAZN. “Bisogna continuare a mantenere questa leggerezza di squadra talentuosa. In alcuni momenti siamo riusciti a mantenerla, in altri l’abbiamo abbassata e viene fuori la forza degli altri perché sono più forti di noi. Dobbiamo essere bravi a mantenerla, ma dopo aver subito il pareggio non ce l’abbiamo fatta e diventa tutto più difficile”. In che maniera l’avevate preparata? “Come la prepara qualsiasi ...