Napoli-Inter, Serie A: probabili formazioni, pronostico e diretta TV (Di sabato 12 febbraio 2022) Napoli-Inter oggi di scena al “Maradona” dalle 18.00, per la 25a giornata del campionato di Serie A 21-22. La formazione partenopea tenta l’assalto alla prima posizione, cercando la vittoria contro i nerazzurri, che dopo la delusione patita nel derby, vogliono rapidamente rialzare la testa. Ecco come le due squadre potrebbero presentarsi in campo all’inizio del match. Statistiche e curiosità di Napoli-Inter Il Napoli approccia l’importante sfida odierna, dopo il successo colto in laguna contro il Venezia, battuto per 2-0 con le reti firmate da Osimhen e Petagna. Questa vittoria ha portato a 5 i risultati positivi per la squadra di Spalletti, che nel nuovo anno ha fatto registrare in campionato un pareggio (Juventus) e 4 vittorie (Sampdoria, Bologna, Salernitana, Venezia). Prima ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 12 febbraio 2022)oggi di scena al “Maradona” dalle 18.00, per la 25a giornata del campionato diA 21-22. La formazione partenopea tenta l’assalto alla prima posizione, cercando la vittoria contro i nerazzurri, che dopo la delusione patita nel derby, vogliono rapidamente rialzare la testa. Ecco come le due squadre potrebbero presentarsi in campo all’inizio del match. Statistiche e curiosità diIlapproccia l’importante sfida odierna, dopo il successo colto in laguna contro il Venezia, battuto per 2-0 con le reti firmate da Osimhen e Petagna. Questa vittoria ha portato a 5 i risultati positivi per la squadra di Spalletti, che nel nuovo anno ha fatto registrare in campionato un pareggio (Juventus) e 4 vittorie (Sampdoria, Bologna, Salernitana, Venezia). Prima ...

