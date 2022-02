Napoli-Inter 1-1, big match per il primo posto – Diretta (Di sabato 12 febbraio 2022) (Adnkronos) – Napoli e Inter in campo per il big match della 25esima giornata, in palio il primo posto in classifica. Il Napoli parte col piede sull’acceleratore e passa in vantaggio al 6?. Palla per Osimhen, che anticipa de Vrij e viene toccato dal difensore nerazzurro. L’arbitro Doveri, richiamato dal Var, rivede le immagini e assegna il calcio di rigore. Insigne dal dischetto non trema, 1-0. L’Inter accusa il colpo e concede spazi ai padroni di casa, che sfiorano il bis al 13?. Zielinski controlla al limite dell’area e piazza il sinistro: palo. Dopo l’avvio forsennato, il ritmo cala e l’Inter entra in partita, avanzando il baricentro e aumentando la pressione nella metà campo offensiva. La porta partenopea non corre rischi reali, mentre ... Leggi su funweek (Di sabato 12 febbraio 2022) (Adnkronos) –in campo per il bigdella 25esima giornata, in palio ilin classifica. Ilparte col piede sull’acceleratore e passa in vantaggio al 6?. Palla per Osimhen, che anticipa de Vrij e viene toccato dal difensore nerazzurro. L’arbitro Doveri, richiamato dal Var, rivede le immagini e assegna il calcio di rigore. Insigne dal dischetto non trema, 1-0. L’accusa il colpo e concede spazi ai padroni di casa, che sfiorano il bis al 13?. Zielinski controlla al limite dell’area e piazza il sinistro: palo. Dopo l’avvio forsennato, il ritmo cala e l’entra in partita, avanzando il baricentro e aumentando la pressione nella metà campo offensiva. La porta partenopea non corre rischi reali, mentre ...

Advertising

Inter : I nerazzurri sono in volo verso Napoli ?? #NapoliInter #Inter #SerieA #Football - 23_Frog : Verso Napoli-Inter ???? #ForzaInter #Inter #Training - Inter : ?? | SQUADRA Ecco i 2?2? giocatori convocati da Simone Inzaghi per #NapoliInter ?? - Ketsuana_Grande : RT @salv_amoroso: Il #Napoli è arrivato allo stadio Maradona per la sfida scudetto contro l'#Inter! #NapoliInter - Giusepp60289178 : RT @juanito92e: siete troppo impegnati con napoli-inter per capire che massimiliano allegri, detto 'acciughina' domani ripropone il trident… -