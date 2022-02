Napoli, chiuso circolo culturale: titolare nei guai per furto di energia elettrica (Di sabato 12 febbraio 2022) Blitz della polizia a Napoli, in un circolo culturale in via Miracoli: ieri sera, gli agenti del Commissariato San Carlo Arena e della Polizia Locale hanno identificato sei persone, sanzionandone quattro per mancanza dei dispositivi di protezione individuale. Denunciata anche la titolare per furto di energia elettrica. Blitz della polizia: chiuso circolo culturale, scattano sanzioni L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di sabato 12 febbraio 2022) Blitz della polizia a, in unin via Miracoli: ieri sera, gli agenti del Commissariato San Carlo Arena e della Polizia Locale hanno identificato sei persone, sanzionandone quattro per mancanza dei dispositivi di protezione individuale. Denunciata anche laperdi. Blitz della polizia:, scattano sanzioni L'articolo Teleclubitalia notizie dae dall'Italia.

