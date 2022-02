MOVIOLA – Torino-Venezia, Pobega in fuorigioco ‘toglie’ il gol a Belotti (Di sabato 12 febbraio 2022) Un caso di fuorigioco interpretativo toglie il gol del 2-2 al Torino contro il Venezia nell’anticipo della venticinquesima giornata di Serie A. L’arbitro Giua ha cancellato col var la rete al Gallo Belotti per via di un fuorigioco di Pobega: a colpire di testa è l’attaccante azzurro, ma il centrocampista di proprietà del Milan impatta con l’azione e va a saltare di testa, disturbando Caldara. Questa l’interpretazione del direttore di gara che ha spiegato a lungo l’analisi dell’episodio al capitano granata: si resta sul 2-1 per i lagunari, in un caso che farà discutere. Ma che per regolamento, è corretto: Giua annulla e prende la decisione giusta. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 12 febbraio 2022) Un caso diinterpretativo toglie il gol del 2-2 alcontro ilnell’anticipo della venticinquesima giornata di Serie A. L’arbitro Giua ha cancellato col var la rete al Galloper via di undi: a colpire di testa è l’attaccante azzurro, ma il centrocampista di proprietà del Milan impatta con l’azione e va a saltare di testa, disturbando Caldara. Questa l’interpretazione del direttore di gara che ha spiegato a lungo l’analisi dell’episodio al capitano granata: si resta sul 2-1 per i lagunari, in un caso che farà discutere. Ma che per regolamento, è corretto: Giua annulla e prende la decisione giusta. SportFace.

Advertising

milkoscagl : RT @augustociardi75: Il gol annullato al #Torino per fuorigioco è l'emblema di quanto sua ridicolo interpretare in questi casi la moviola.… - sportface2016 : #TorinoVenezia, la moviola: #Pobega in fuorigioco 'toglie' il gol a #Belotti - sildavbarman : RT @augustociardi75: Il gol annullato al #Torino per fuorigioco è l'emblema di quanto sua ridicolo interpretare in questi casi la moviola.… - mar_aie : RT @augustociardi75: Il gol annullato al #Torino per fuorigioco è l'emblema di quanto sua ridicolo interpretare in questi casi la moviola.… - asrsupporter : RT @augustociardi75: Il gol annullato al #Torino per fuorigioco è l'emblema di quanto sua ridicolo interpretare in questi casi la moviola.… -