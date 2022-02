Mourinho: «Nessun calciatore della Roma si è offeso per le mie parole nello spogliatoio» (Di sabato 12 febbraio 2022) Prima conferenza stampa di Mourinho dopo Inter-Roma e ovviamente si è tornati sullo sfogo post-partita del portoghese, sfogo riportato dal Corriere dello Sport., Dopo il match, Mourinho disse ai giocatori: «Se non avete le palle, andate a giocare in Serie C». Oggi in conferenza, alla vigilia del match di campionato col Sassuolo, ha detto: “Quello che si dice nello spogliatoio rimane lì, per questo non ne parlo. Non sono neanche capace di dire che non è vero che ho parlato dopo la partita. Che qualcuno si sia offeso perché la notizia è uscita sui giornali, è una grande bugia. I giocatori mi hanno detto che a loro piace come lavoro, che hanno avuto allenatori che parlavano in modo diverso. Con me non ci sono segreti, do a tutti la possibilità di dialogo. Mi hanno detto di non ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 12 febbraio 2022) Prima conferenza stampa didopo Inter-e ovviamente si è tornati sullo sfogo post-partita del portoghese, sfogo riportato dal Corriere dello Sport., Dopo il match,disse ai giocatori: «Se non avete le palle, andate a giocare in Serie C». Oggi in conferenza, alla vigilia del match di campionato col Sassuolo, ha detto: “Quello che si dicerimane lì, per questo non ne parlo. Non sono neanche capace di dire che non è vero che ho parlato dopo la partita. Che qualcuno si siaperché la notizia è uscita sui giornali, è una grande bugia. I giocatori mi hanno detto che a loro piace come lavoro, che hanno avuto allenatori che parlavano in modo diverso. Con me non ci sono segreti, do a tutti la possibilità di dialogo. Mi hanno detto di non ...

