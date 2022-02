Mourinho dopo la sconfitta in Coppa Italia invita i suoi “a giocare in serie C”. L’Olbia calcio risponde col video della sfuriata dell’allenatore (Di sabato 12 febbraio 2022) dopo la sconfitta rimediata contro l’Inter in Coppa Italia, pare che Mourinho abbia strigliato i giocatori della Roma invitandoli a prestazioni all’altezza della massima serie: “Altrimenti, – avrebbe detto – andate in serie C, dove non ci sono pressioni”. Dalla serie C è arrivata la risposta delL’Olbia calcio, che si rivolge direttamente all’allenatore portoghese postando il video della sfuriata del suo allenatore dopo una sconfitta: “Caro Mourinho – si legge nel post che accompagna il video -, la serie C è come la ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 12 febbraio 2022)larimediata contro l’Inter in, pare cheabbia strigliato i giocatoriRomandoli a prestazioni all’altezzamassima: “Altrimenti, – avrebbe detto – andate inC, dove non ci sono pressioni”. DallaC è arrivata la risposta del, che si rivolge direttamente all’allenatore portoghese postando ildel suo allenatoreuna: “Caro– si legge nel post che accompagna il-, laC è come la ...

