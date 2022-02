MotoGP, risultati day-2 Test Mandalika: Luca Marini il più veloce, 10° Francesco Bagnaia (Di sabato 12 febbraio 2022) Secondo giorno di prove in quel di Mandalika (Indonesia), sede dei Test pre-season del Mondiale 2022 di MotoGP. Sulla pista indonesiana i team si sono concentrati molto sulla ricerca della miglior messa a punto in ottica gara, dando poi fiato alle trombe negli ultimi minuti con una serie di time-attack. E’ stato Luca Marini, sulla Ducati Mooney VR46 Racing Team, a siglare il miglior tempo della sessione in 1:31.289 a precedere di 0.192 la Honda ufficiale dello spagnolo Marc Marquez e di 0.227 l’Aprilia di Maverick Vinales. Un segnale confortante per il centauro italiano che, avendo a disposizione una Desmosedici GP22, ha tra le mani una moto dal grande potenziale. Interessante poi il lavoro fatto da Marquez e dalla Honda che ha messo in mostra un’aerodinamica molto simile a quella sviluppata da Ducati ... Leggi su oasport (Di sabato 12 febbraio 2022) Secondo giorno di prove in quel di(Indonesia), sede deipre-season del Mondiale 2022 di. Sulla pista indonesiana i team si sono concentrati molto sulla ricerca della miglior messa a punto in ottica gara, dando poi fiato alle trombe negli ultimi minuti con una serie di time-attack. E’ stato, sulla Ducati Mooney VR46 Racing Team, a siglare il miglior tempo della sessione in 1:31.289 a precedere di 0.192 la Honda ufficiale dello spagnolo Marc Marquez e di 0.227 l’Aprilia di Maverick Vinales. Un segnale confortante per il centauro italiano che, avendo a disposizione una Desmosedici GP22, ha tra le mani una moto dal grande potenziale. Interessante poi il lavoro fatto da Marquez e dalla Honda che ha messo in mostra un’aerodinamica molto simile a quella sviluppata da Ducati ...

