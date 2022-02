Mosca | sottomarino Usa allontanato dalle acque russe

Advertising

Agenzia_Italia : ?? Mosca ha intercettato sottomarino Usa in acque russe - MediasetTgcom24 : Mosca: allontanato dalle acque russe il sottomarino Usa #ucraina #russia #usa - masechi : ?? Mosca: sottomarino USA classe Virginia intercettato in acque russe vicino a isole Curili - gk_jor : RT @singlobosnigato: Corriere della Sera de hoy. Sottomarino americano allontanato dalle acque russe Il sottomarino Usa classe Virginia, i… - Paola15617884 : RT @agambella: La Russia denuncia la violazione delle acque territoriali da parte un sottomarino americano. Convocato addetto militare Usa… -

Ultime Notizie dalla rete : Mosca sottomarino

TGCOM

IlUsa classe Virginia, intercettato dalla flotta dinelle acque territoriali russe nell'Oceano Pacifico, ha respinto l'invito ad allontanarsi ed è stato successivamente costretto con "...16:41Usa intercettato in acque russe IlUsa classe Virginia, intercettato dalla flotta dinelle acque territoriali russe nell'Oceano Pacifico, ha respinto l'invito ad ...Un episodio che dà il polso della situazione altamente esplosiva. Il sottomarino in questione, ha spiegato il ministero della Difesa di Mosca, è stato sorpreso dalla flotta rusa nell'Oceano Pacifico, ...16.38 Mosca: «Sottomarino Usa intercettato in acque russe». Un sottomarino classe Virginia della Marina Usa è stato intercettato dalle forze di Mosca nelle acque territoriali russe nel Pacifico. Lo ...