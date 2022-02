Morto di Covid bambino di 10 anni: era ricoverato al Bambino Gesù: «Non ha fatto in tempo a vaccinarsi» (Di sabato 12 febbraio 2022) Era ricoverato per Covid al Bambin Gesù. Non ce l'ha fatta il Bambino di Pomezia: è Morto. Questa è la nota diramata dalla Regione Lazio e dall'ospedale che... Leggi su ilmattino (Di sabato 12 febbraio 2022) Eraperal Bambin. Non ce l'ha fatta ildi Pomezia: è. Questa è la nota diramata dalla Regione Lazio e dall'ospedale che...

Agenzia_Ansa : E' morto un bambino di 10 anni ricoverato per Covid all'ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma. Il piccolo era ri… - SkyTG24 : #Roma, morto un bambino di 10 anni ricoverato per Covid - stanzaselvaggia : È morto per polmonite da Covid il biologo no vax Franco Trinca, spesso ospite in tv. Ha rifiutato fino all’ultimo,… - NewOrdinaryMan0 : RT @LucioMalan: L’annuncio trionfale del “novax morto di Covid” era falso. Era vaccinato, e aveva altre gravi patologie. Ma Latina Oggi ha… - FertGiuseppe : Covid, morto Franco Trinca: il biologo che criticava i vaccini, avrebbe rifiutato l’intubazione -