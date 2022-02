Monza, Berlusconi e l’incidente in sala stampa: “Vedete che succede se si parla del Milan?” (Di sabato 12 febbraio 2022) Ragionamenti sulla costruzione dal basso, sulla sua presenza allo stadio e infine anche una battuta sul vecchio amore. Il solito Silvio Berlusconi si concede un sabato di calcio. ”Il Monza deve giocare sempre all’attacco…”, dice il Cavaliere dopo aver assistito in tribuna alla partita del suo Monza contro la Spal. Quando arriva la domanda di un cronista su come gioca il Milan, si sente un forte rumore, perchè crolla in ‘diretta’ la vetrata della sala stampa. Il Cav non si scompone e ne approfitta per fare una battuta: ”Che c’è? Vedete cosa succede se si parla di Milan?”. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 12 febbraio 2022) Ragionamenti sulla costruzione dal basso, sulla sua presenza allo stadio e infine anche una battuta sul vecchio amore. Il solito Silviosi concede un sabato di calcio. ”Ildeve giocare sempre all’attacco…”, dice il Cavaliere dopo aver assistito in tribuna alla partita del suocontro la Spal. Quando arriva la domanda di un cronista su come gioca il, si sente un forte rumore, perchè crolla in ‘diretta’ la vetrata della. Il Cav non si scompone e ne approfitta per fare una battuta: ”Che c’è?cosase sidi?”. SportFace.

Advertising

berlusconi : Oggi a Monza sono tornato allo stadio. Il calcio è sempre stata la mia passione. Con 29 trofei vinti mi onoro di es… - berlusconi : Che bello poter tornare a vedere le partite allo stadio. Che bello l’U-power stadium di Monza. Ho portato fortuna (… - berlusconi : Sono passato da un brutto periodo, ma migliorando giorno per giorno. Spero di essere ancora in grado di fare il ben… - RaffyB_68 : RT @kidstu: Oggi #berlusconi era allo stadio a vedere il #Monza. Non ci sono processi nell'immediato, la salute è ottima. - Grigiopel : RT @berlusconi: Oggi a Monza sono tornato allo stadio. Il calcio è sempre stata la mia passione. Con 29 trofei vinti mi onoro di essere il… -