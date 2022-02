Mondiale per club 2021, terzo posto all’Al Ahly: Al Hilal travolto 4-0 (Di sabato 12 febbraio 2022) Gli egiziani dell’Al Ahly hanno chiuso al terzo posto l’edizione 2021 del Mondiale per club FIFA, che si chiude quest’oggi negli Emirati Arabi. Una partita a senso unico la “finalina” di consolazione, che ha visto gli africani imporsi con un netto 4-0 sui sauditi dell’Al Hilal. In attesa della finalissima tra Chelsea e Palmeiras l’Al Ahly ha così confermato il terzo posto della scorsa edizione, quando furono proprio i brasiliani a chiudere al quarto posto dopo la sconfitta ai rigori. Per gli sconfitti invece arriva il secondo quarto posto in tre edizioni, visto che nel 2019 l’Al-Hilal venne sconfitto dal Monterrey proprio nella finale per il terzo ... Leggi su sportface (Di sabato 12 febbraio 2022) Gli egiziani dell’Alhanno chiuso all’edizionedelperFIFA, che si chiude quest’oggi negli Emirati Arabi. Una partita a senso unico la “finalina” di consolazione, che ha visto gli africani imporsi con un netto 4-0 sui sauditi dell’Al. In attesa della finalissima tra Chelsea e Palmeiras l’Alha così confermato ildella scorsa edizione, quando furono proprio i brasiliani a chiudere al quartodopo la sconfitta ai rigori. Per gli sconfitti invece arriva il secondo quartoin tre edizioni, visto che nel 2019 l’Al-venne sconfitto dal Monterrey proprio nella finale per il...

