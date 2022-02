Mondiale per club 2021, Chelsea campione: Palmeiras battuto 2-1 ai supplementari (Di sabato 12 febbraio 2022) Il Chelsea è campione del mondo per club per la prima volta nella sua storia. I Blues hanno vinto la finale dell’edizione 2021 del Mondiale per club, battendo per 2-1 ai supplementari i brasiliani del Palmeiras. Una vittoria nel complesso meritata quella degli uomini di Tuchel, anche se gli episodi sono stati decisivi quando ormai i calci di rigore sembravano molto più di un’ipotesi. PAGELLE E TABELLINO RIVIVI IL LIVE SU SPORTFACE GLI HIGHLIGHTS (VIDEO) La cronaca – La partita inizia con ritmi piuttosto frizzanti, con il Chelsea che nei primi minuti sembra poter far male sull’out di sinistra grazie ai cross di Hudson-Odoi che però non trovano mai la deviazione giusta dei compagni. I Blues fanno la partita, ma il ... Leggi su sportface (Di sabato 12 febbraio 2022) Ildel mondo perper la prima volta nella sua storia. I Blues hanno vinto la finale dell’edizionedelper, battendo per 2-1 aii brasiliani del. Una vittoria nel complesso meritata quella degli uomini di Tuchel, anche se gli episodi sono stati decisivi quando ormai i calci di rigore sembravano molto più di un’ipotesi. PAGELLE E TABELLINO RIVIVI IL LIVE SU SPORTFACE GLI HIGHLIGHTS (VIDEO) La cronaca – La partita inizia con ritmi piuttosto frizzanti, con ilche nei primi minuti sembra poter far male sull’out di sinistra grazie ai cross di Hudson-Odoi che però non trovano mai la deviazione giusta dei compagni. I Blues fanno la partita, ma il ...

