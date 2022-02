Mondiale per club: 2 - 1 al Palmeiras, Chelsea campione (Di sabato 12 febbraio 2022) Un rigore di Havertz, trasformato nei tempi supplementari, ha regalato al Chelsea il Mondiale per club ad Abu Dhabi. I londinesi guidati dal tedesco Thomas Tuchel, vincitori dell'ultima Champions ... Leggi su sport.tiscali (Di sabato 12 febbraio 2022) Un rigore di Havertz, trasformato nei tempi supplementari, ha regalato alilperad Abu Dhabi. I londinesi guidati dal tedesco Thomas Tuchel, vincitori dell'ultima Champions ...

Advertising

Fondaz_Veronesi : Avete mai letto “Mario Rossi, padre e ricercatore, ha scoperto che…”? Oggi è la giornata mondiale delle donne e del… - Agenzia_Ansa : Oggi si celebra la Giornata mondiale delle donne e delle ragazze nella scienza. Equità e inclusione: sono i cardini… - SaveChildrenIT : Sono stati molti i passi avanti per combattere il reclutamento dei minori, ma come ogni anno ci troviamo a ricordar… - aoimotion : Apro Twitter e si parla di terza guerra mondiale, tempo di disinstallare questa app del cazzo per l'ennesima volta - Vane_bars : RT @lnclt_dulac: #terzaguerramondiale terza guerra mondiale: *sta per scoppiare* io che ho già finito il liceo e non dovrò studiarla: htt… -